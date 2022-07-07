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Tahliye olan Kadir Şeker evine geldi Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker: "Biz acı çektik, bu istenmeyen bir olaydı"

İHA

Tahliye olan Kadir Şeker evine geldi Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker: "Biz acı çektik, bu istenmeyen bir olaydı"

Konya’da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, cezaevinden tahliye edildi. Şeker, yakınlarıyla birlikte konvoy halinde evine geldi. Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, "Biz acı çektik, bu istenmeyen bir olaydı" dedi.

Konya’da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’ndan geçen Kadir Şeker, Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken Duran’ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu ve tutuklandı. Yerel mahkeme, Kadir Şeker’e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker’in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker’in cezasını fazla bularak bozdu. Kadir Şeker’in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelenmesinin ardından, dosyaya ilişkin duruşma 5 Temmuz 2022 Salı günü yapıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Kadir Şeker’in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarını kabul eden Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, dosyayı karara bağlayarak Kadir Şeker'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Cezaevi çıkışında yakınları karşıladı
Ellerinde poşetlerle yürüyerek cezaevinden çıkan Kadir Şeker'i ailesi ve yakınları karşıladı. Yakınlarına sarılan Kadir Şeker, bekleyen araca binerek cezaevi önünden ayrıldı.

Konvoy halinde evine geldi
Cezaevinden tahliye olan Kadir Şeker, konvoy halinde Kadınhanı ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evine geldi. Burada Kadir Şeker yakınlarına sarıldı. Gazetecilerin soruları üzerine baba Cengiz Şeker, "Biz acı çektik, bu istenmeyen bir olaydı" dedi. Aile daha sonra evine girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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