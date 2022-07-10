Beyşehir’de ilçe protokol mensupları bayramlaştı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma programında ilçe protokol mensupları bir araya geldi.
Beyşehir İlçe Kaymakamlığı tarafından tarihi Eşrefoğlu Camii Külliyesi’nde bedesten önünde düzenlenen bayramlaşmada İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır, programa katılan kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti. Kaymakam Özdemir ve beraberindeki protokole üye isimler daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek polis ve jandarma teşkilatı mensuplarının bayramını kutladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.