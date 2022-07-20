Kereste atölyesindeki yangın büyümeden söndürüldü

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Konya'nın Kulu ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kulu Konya yolu üzerinde bulunan kereste atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ç.'ye ait kereste atölyesinde dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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