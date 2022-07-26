Konya Şeker’den pancar üreticisine 150 milyon lira avans

Konya Şeker, 20222023 Şeker Pancarı Üretim Kampanya Dönemi için sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırılan çiftçilere 150 milyon 47 bin liralık avans ödemesi yapıyor.

Konya Şeker’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ödeyeceğimiz bu avans ile Başkanımız Ramazan Erkoyuncu’nun Haziran ayında yapılan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin Olağan Mali Genel Kurulunda ifade etmiş olduğu avans ödemelerine devam ediyoruz. 20222023 kampanya dönemimizde sözleşmeli pancar ekimi yapan üreticilerimize 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 17.00 itibariyle 150 milyon 47 bin lira ödeme yapılacaktır. Avansın bütün üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz” denildi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da yaptığı açıklamada, “Konya Şeker olarak bütün planlamalarımızı üretimin sürekliliği için yapıyoruz. Çiftçilerimize desteğimiz devam edecektir. Şundan emin olsunlar bu kurumun birinci önceliği çiftçilerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle verdiğimiz bu avansın bütün üretici ortaklarımıza hayırlı olması temennimiz ile çiftçilerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum. Allah tüm üreticilerimize bereketli bol kazanç versin” dedi.

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