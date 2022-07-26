Konya’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Beyşehir'de ikamet eden S.N.’nin Konya'dan bir araçla ilçe merkezine uyuşturucu madde getireceği duyumunu alınca harekete geçti. Şüpheli araç, BeyşehirKonya Karayolunun Sarıköy mevkisinde ana yol üzerinde durduruldu. Hassas burunlu 'Yol' isimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, poşete sarılı 3 gram metamfetamin, poşete sarılı 2 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 3 adet bong (uyuşturucu içme aparatı), 5 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ekmek bıçağı, 1 adet rulo halinde şeffaf folyo ele geçirildi. Jandarma ekipleri S.N.’nin evinde yaptığı aramada da 2 gram metamfetamin (13 adet fişek tabir edilen alüminyum folyo sarılı) ile 2 adet bong ele geçirdi.

Jandarma, S.N.’nin yanı sıra araçta bulunan şüpheliler M.A., T.U. ile H.K.’yi de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler “uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya ticari uyarıcı satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamasıyla Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi. Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Sinan N. (37), Mustafa A. (24) ve Tuğrul U. (30) tutuklanarak Seydişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Zanlılardan H.K. (19) ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

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