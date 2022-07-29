Genç AKSES kurslarında eğitim ve eğlence bir arada

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Genç Akşehir Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Merkezi (Genç AKSES) tarafından ücretsiz olarak açılan kurslara gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Genç AKSES tarafından başlatılan Espor kursu, İHA yapımı ve uçuş eğitimi kursu, futbol kursu, yüzme kursu devam ederken, bağlama kursu da önümüzdeki günlerde başlıyor. Kurslarda 460 genç eğitim alırken en çok ilgiyi 300 katılımla yüzme kursu görüyor. Espor ve İHA kursu Genç AKSES Merkezi’nde, yüzme kursu Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde, futbol kursu Akşehir Spor Tesisleri’nde, bağlama kursu ise Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Genç AKSES’in bugüne kadar ki çalışmaları çerçevesinde bin 400 öğrenciye sinema filmi izletilirken, 810 öğrenci çeşitli kültürel gezilere götürüldü. İlkokul seviyesinde 150 öğrenciye de sağlıklı beslenme ve hijyen konusunda eğitim verildi. Aynı zamanda gençler içinde bilardo turnuvası düzenlendi. Yaz dönemi öncesi düzenlenen kurslarda da 505 öğrenci eğitim aldı. Yaz dönemi kursları Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek.



Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, “Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi kompleksi içerisinde yer alan Genç AKSES Merkezimiz; düzenlediği kurslar ve faaliyetlerle gençlerimizin birçok teknolojik ve kültürel kurslara katılmalarını, sağlıklı bir yaşama kavuşmaları için spor aktiviteleri yapmalarını, düzenlediği etkinlikler ve gezilerle de onların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlayıp, şehrimize ve ülkemize sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaya çalışmaktadır. Yaz dönemi kurslarımıza yoğun ilgi gösteren tüm gençlerimize teşekkür ediyor, onların gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür kurs, etkinlik ve gezilerin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyoruz” dedi.

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