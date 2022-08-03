Hayata tutunan kızının lavanta bahçesi hayalini gerçeğe dönüştürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayata tutunan kızının lavanta bahçesi hayalini gerçeğe dönüştürdü

İHA

Hayata tutunan kızının lavanta bahçesi hayalini gerçeğe dönüştürdü

Antalya’da 2018 yılında kamyonetin çarpması sonucu 41 yoğun bakımda kalan ardından gösterdiği azimle kazadan 4 ay sonra konuşmaya 7 ay sonra da yürümeye başlayan mühendis Seda Nur’un lavanta bahçesi hayalini babası, kızı yoğun bakımdayken gerçeğe dönüştürdü. Baba ve kızı şimdi lavanta bahçesinde kendilerini ziyaret eden konuklarını ağırlıyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Türk Hava Yollarının sınavını kazanan 24 yaşındaki Seda Nur Şen, 26 Temmuz 2018 yılında Antalya’nın Kepez ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada ekmek taşıyan kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada beyin kanaması geçiren kaburgalarında da parçalı kırıklar bulunan Seda Nur, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 41 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Doktorların yaşaması zor dediği Seda Nur, uzun bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunmayı başardı. Doktorların engelli olduğuna dair rapor verdiği Seda Nur, engelli raporunu kendisine yakıştırmayarak ayağa kalkabilmek için mücadele etmeye karar verdi. Umudunu yitirmeyen Seda Nur, emekli babasının kendisine verdiği destekle hayat mücadelesini kazandı. Kaza geçirdikten 4 ay sonra konuşmaya 7 ay sonra da yürümeye başlayan Seda Nur Şen’in en büyük hayallerinden biri olan lavanta bahçesi hayalini babası Kadir Şen gerçeğe dönüştürdü. Konya’nın Seydişehir ilçesinde 5 dönümlük araziye lavanta diken baba Kadir Şen, lavanta bahçesine o dönem yoğun bakımda olan kızının adını verdi. 4 yıldan bu yana devam eden tedavi sürecinin ardından ayağa kalkan Seda Nur, şimdi babasıyla birlikte lavanta bahçesinde özellikle düğün yapan çiftleri ve kendisini ziyarete gelenleri karşılıyor, ikramlarda bulunuyor.

"Babam ve aileme çok teşekkür ederim"
Kızıyla birlikte en zorlu günleri geride bırakan baba Kadir Şen, Seda Nur’un lavantayı çok sevdiğini söyleyerek, “Kızım lavantayı çok seviyor, daha doğrusu çiçekleri çok seviyor. Burayı aldıktan sonra burayı lavanta bahçesi yapalım dedi. Dediğini tuttuk, yaptık. Kızım ondan sonra mutlu oldu, biz de mutlu olduk. İşte bölgeden de insanlar ziyarete geliyor” dedi.
Kızı yoğun bakımda yatarken lavanta bahçesini hazırladığını ifade eden baba Kadir Şen, “4 yıl doldu. Allah’a şükürler olsun önce Rabbimin dileği arzusu, sonra insanların duaları ve kendi duası azmi inadı sayesinde ayağa kalktı, şimdiki duruma geldi. Minik eksiklikler var. Bir de bir an önce iş hayatına atılma isteği var” diye konuştu.
Babasının tarla aldığında ne ekebileceğini düşündüğünü ifade eden Seda Nur Şen ise, babasına lavantayı çok sevdiğini söylediğini ve araziye lavanta dikmeyi teklif ettiğini anlattı. Babasının bu teklifine olumlu karşılık verdiğini aktaran Seda Nur, “Lavantalar değerlendi, çok büyüdü. Lavantaların değeri sonradan anlaşıldı. Doğa çok güzel, Seydişehir, Ağrı, Van fark etmez. Doğa mis gibi, koklayın lavantalar çok güzel. Çok mutluyum, babam ve aileme çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Yüzünden gülümseme hiç eksik olmayan Seda Nur, kendisinin en büyük destekçisi olan babasıyla lavanta bahçesinde dolaştıktan sonra ziyaretlerine gelenleri karşılayıp ikramlarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da zehir tacirlerine operasyon: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da zehir tacirlerine operasyon: 6 tutuklama
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 ...
5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Bakan Kasapoğlu, Konya'da spor tesislerini inceledi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Konya'da spor tesislerini inceledi
Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Olimpik Veledromu'nda incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Olimpik ...
Bakan Kasapoğlu: 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na ...
Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ...
Bakan Kasapoğlu: “İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “İslami Dayanışma Oyunları'na ...
Atma Tıkla Projesi’nde ödüller sahiplerini bulmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Atma Tıkla Projesi’nde ödüller sahiplerini bulmaya ...
Seyir halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilde yangın
Taşkent'teki yurt binasının çökmesine ilişkin davada verilen karar 5 yıl sonra bozuldu
YEREL HABERLER Taşkent'teki yurt binasının çökmesine ilişkin davada ...
Ilgın ilçesinde 10 üniteli ağız ve diş sağlığı binası yapılacak
YEREL HABERLER Ilgın ilçesinde 10 üniteli ağız ve diş sağlığı binası ...
Altay'dan, CİB Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Altay'dan, CİB Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı
YEREL HABERLER İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin ...
Türkiye’nin atış tutkunları Konya’da buluştu
YEREL HABERLER Türkiye’nin atış tutkunları Konya’da buluştu
Yargıtay, 18 kişinin öldüğü çöken yurt davasında kararı 5 yıl sonra bozuldu
YEREL HABERLER Yargıtay, 18 kişinin öldüğü çöken yurt davasında ...
Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor
Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar ...
5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
Dünya izcileri Konya’da buluşuyor
YEREL HABERLER Dünya izcileri Konya’da buluşuyor
KOP’un 2023 yılı Mali Destek Çağrı Programı başladı
YEREL HABERLER KOP’un 2023 yılı Mali Destek Çağrı Programı başladı
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal görevine başladı
YEREL HABERLER Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal görevine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.