7,5 yıl hapisle aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

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Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)(DHA)KONYA'nın Akşehir ilçesinde hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Özdurak polis tarafından yakalandı. Özdurak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Özdurak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Jandarmayla birlikte yapılan çalışma sonucu ilçede olduğu belirlenen Hüseyin Özdurak, polis tarafından yakalandı. Özdurak, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2022-09-30 13:54:31



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