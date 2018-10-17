Müfettişler soruşturmayı tamamladı

Topkapı Sarayı Müze Müdürü olarak görev yaptığı dönemde sarayda bulunan 3. Selim'e ait tahtı lojmanına taşıtmak istemesi ile gündeme gelen ardından atandığı Konya Mevlana müzesinde Müze tuvaletinde lavabo altlarında karton kutu ve limon kasalarına konulmuş kemik ve tarihi çinilerle gündeme gelen Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli son olarak da yine kazı ve tadilat çalışmaları ile ilgili harcamalarda usulsüzlük yaptığı iddiası ile gündeme gelmişti.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Benli'nin sorumluluğunda başta Mevlana Müzesi olmak üzere Konya merkez ve ilçelerdeki tarihi mekanlarda yapılan kazı ve tadilat çalışmalarının harcamalarında usulsüzlük duyumları üzerine Konya Valisi Yakup Canbolat tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan müfettiş istendi. Bakanlık tarafından gönderilen 2 müfettiş iddiaları soruşturmaya başladı.

Müfettişlerin soruşturmayı tamamlayarak Ankara’ya dönmesinin ardından Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Konya İl Müdürlüğü bünyesinde Arkeolog olarak görevlendirilen Benlinin yerine ise Akşehir müze müdürü Ömer Faruk Türkan getirildi. Ömer Faruk Türkan bugün Benli ’den görevi resmen devraldı.

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