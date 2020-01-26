Elazığ'da bir deprem daha!

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Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Gölkaya Mahallesi'nde 95 yaşındaki Mustafa Asan'a ait iki katlı müstakil evde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi ile Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin evde bulunan tüplere de ulaşması nedeni ile evde bulunan 2 küçük tüp patladı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin mahalle halkı ile yaptığı görüşmelerde Evde aynı aileden birisi engelli 3 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Yangında hayatını kaybeden 88 yaşındaki Ayşe Asana ile 60 yaşındaki kızı Fatma Asana’nın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Asan'ın cesedini arama çalışmaları ise sürüyor. Yangının soba kaynaklı çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.