Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Konya Büyükşehi Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Gaziantep FK'nın 4. dakikada Nouha Dicko ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Konuk ekibin bu kez 65. dakikada Djilobodji ile bulduğu gol, VAR kontrolünün ardından faul nedeniyle sayılmadı.
Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Gaziantep FK, 40 puanla 7. sırada yer aldı. 2
maçlık galibiyet serisi son bulan Konyaspor ise 31 puanla 11. sırada yer buldu.
Gaziantep FK, gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.
50. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten oyun alanına döndü.
57. dakikada Mirallas'ın ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutu üst direkten döndü.
73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda top defanstan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Sekidika'nın vuruşunda meşin yuvarlak tekrar savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek
İttifakHoldingKonyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Diamonde, Sekidika (Dk. 82 Daci),Milosevic (Dk. 65 Hadziahmetovic),Rahmanovic (Dk.46 Miya),Cikalleshi
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda (Dk. 74 Ertuğrul Ersoy),Alin Tosca, Morais (Dk. 74 Güray Vural),Vetrih, Sousa, Maxim (Dk 79 Enver Cenk Şahin),Mirallas (Dk. 79 Bilal Beşikçioğlu),Dicko (Dk. 83 Kenan Özer)
Sarıkartlar: Dk. 14 Rahmanovic, Dk. 48 Diomande (İttifak Holding Konyaspor),Dk. 42 Miranda, Dk. 54 Dicko (Gaziantep)
YORUMLAR