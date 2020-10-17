İsmail Kartal yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki takım da üstünlük kuramayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken Yeni Malatyaspor 58. dakikada öne geçti. Oyuna ikinci yarıda giren Cueva'nın asistinde Zeki Yavru rakip fileleri havalandıran isim oldu.
Ev sahibi ekip aradığı golü 83. dakikada buldu. Skubic'in servisini gole çeviren Artem Kravets, takımına puanı getiren isim oldu.
Bu sonucun ardından Konyaspor 4. maçında da yenilmezken puanını 6'ya yükseltti. 5. haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlikte kalan Yeni Malatyaspor da puanını 5'e yükseltti.
YORUMLAR