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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor: 2 - Başakşehir: 3 MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor: 2 - Başakşehir: 3 MAÇ SONUCU

        Başakşehir, Konyaspor ile oynadığı ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Piatek'in kaydettiği hat-trickle galibiyete uzandı. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlıların galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:42
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir, Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

        Yeşil-beyazlılar Louka Prip'in 8 ve 14. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

        Konuk ekipte ise Piatek 67. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. Ardından 79. dakikada yeniden sahneye çıkarak skora eşitlik getirdi.

        Mücadelenin son bölümünde 90+2. dakikada ceza sahasında topla buluşan Pitaek, sağ çaprazdan yaptığı vuruşuyla hat-trick yaparak takımına galibiyeti kazandırdı.

        Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 30'a çıkartarak 8. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip ise 21 puanla 19. sırada yer aldı.

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