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Konyaspor: 3 - Altay: 1 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Altay'ı 3-1 mağlup etti. Ligde 4. maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Konya, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 2'de 2 ile sezonu açan Altay ise Fenerbahçe'nin ardından Konya'ya da mağlup oldu

Konyaspor: 3 - Altay: 1 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Altay'ı ağırladı.

Ev sahibi, 7. dakikada Soner Dikmen'in golüyle öne geçti.

20'de Abdülkerim Bardakçı farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı 2-0 bitti.

83. dakikada Rahmanovic, skoru 3-0 yaptı.

Maçın son anlarında Ahmed Rayyan'ın golü sonucu değiştirmedi: 3-1!

Ligde 4. maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Konya, 10 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 2'de 2 ile sezonu açan Altay ise Fenerbahçe'nin ardından Konya'ya da mağlup oldu ve 6 puanda kaldı.

İttifak Holding Konyaspor: 3 - Altay: 1

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 86 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 62 Michalak), Bytyqi (Dk. 86 Barış Yardımcı), Çekiçi (Dk. 62 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 70 Ahmed Hassan)
Altay: Lis, Murat Akça, Thiam, İbrahim Öztürk (Dk. 46 Eren Erdoğan), Cebrail Karayel, Naderi, Poko, Pinares, Kappel (Dk. 46 Björkander), Rodriguez (Dk. 46 Ahmed Rayan), Bamba (Dk. 76 Paixao)
Gol: Dk. 7 Soner Dikmen, Dk. 20 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 83 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+2 Ahmed Rayan (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 20 Poko, Dk. 78 Pinares (Altay), Dk. 58 Hadziahmetovic, Dk. 72 Bytyqi, Dk. 79 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kappel'in sert şutunda kaleci Sehic gole ezin vermedi.
7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cikalleshi'nin sol kanattan ceza sahasına pasına hareketlenen Soner Dikmen'in altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
20. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Guilherme'nin orta sahaya yakın noktadan kullandığı serbest vuruşunda, ceza sahası içinde top yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
38. dakikada Cebrail Karayel'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut yan direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada Altay atağında sağ kanattan yapılan ortada Murat Akça'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
45+4. dakikada hızlı atakta Serdar Gürler'in pasında, kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada Pinares'in ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşunda, kaleci Sehic topu güçlükle kornere çeldi.
70. dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'ten oyun alanına döndü.
76. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına şık ortasında, Ahmed Hassan'ın yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta gitti.
83. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Hassan topu kafa ile Rahmanovic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
90+2. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Pinares'in sağ kanattan kullandığı köşe atışına iyi yükselen Ahmed Rayan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle bitti.

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