Konyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, Melih Bostan

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa, Rashica, Joao Mario, Immobile

Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi. Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.