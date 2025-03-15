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        Konyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 19:25 Güncelleme: 15.03.2025 - 19:32
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        STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 20.30

        YAYIN: beIN Sports 1

        Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, Melih Bostan

        Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa, Rashica, Joao Mario, Immobile

        Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi. Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

        Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor.

        4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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