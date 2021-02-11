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Konyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor

SON DAKİKA! Konyaspor Beşiktaş muhtemel 11'leri! Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

Beşiktaş, kupada son olarak 2017-2018 sezonunda yarı final oynamıştı. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen siyah-beyazlı takım, sahasındaki maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Kadıköy'deki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maça çıkmamıştı. Beşiktaş, hükmen 3-0 mağlup sayılarak kupaya veda etmişti.

Fenerbahçe maçına çıkmadığı gerekçesiyle 2018-2019 sezonu için kupadan men cezası alan Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenmişti.

Beşiktaş, hafta içinde Süper Lig'de konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibine deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

CENK YEDEK BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladığı golcü oyuncu Cenk Tosun'un mücadeleye yedek başlayıp sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Utku
Rosier
Welinton
Montero
N'Sakala
Necip
Mensah
Atiba
Hasic
Larin
N'Koudou

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