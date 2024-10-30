Konyaspor'da Ali Çamdalı dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Ali Çamdalı, Konyaspor'da 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.10 puan ortalaması tutturdu.