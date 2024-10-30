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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'da Ali Çamdalı dönemi sona erdi! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'da Ali Çamdalı dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:01
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        Ali Çamdalı dönemi sona erdi!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

        Ali Çamdalı, Konyaspor'da 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.10 puan ortalaması tutturdu.

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