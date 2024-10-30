Konyaspor'da Ali Çamdalı dönemi sona erdi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.
Ali Çamdalı, Konyaspor'da 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.10 puan ortalaması tutturdu.