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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen, olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacak - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen, olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacak

        Konyaspor'da, 20 Kasım'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Fatih Özgökçen'in yeniden aday olmayacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:59
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        Konyaspor'da başkanlık kararı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da, 20 Kasım'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Fatih Özgökçen'in yeniden aday olmayacağı bildirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurulda görevi devralacak, başkan ve yönetim kuruluna başarılar dilendi.

        Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in göreve başladığı günden beri kulübünün menfaatleri doğrultusunda hareket ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanımız Fatih Özgökçen tekrar aday olmayacaktır. Bu vesileyle yapılacak genel kurulun Konyaspor'umuza, şehrimize ve spor camiasına hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. 30 aylık süre içinde kurumsal, idari, sportif ve tesisleşme anlamında Konyaspor Kulübü kendine yakışır şekilde yönetilmiş, ülkemizin önde gelen ve adından sıkça söz ettiren bir kulüp haline gelmiştir. Bu gayretli ve samimi çalışmalar ile Konyaspor Kulübü daha iyi yerlere gelecektir."

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