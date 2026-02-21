Konyaspor - Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki takım bugüne kadar 49 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez sahadan galibiyet ile ayrıldı. 8 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Juventus galibiyeti ile moral bulan sarı-kırmızılılar Konyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...