Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Konyaspor - Galatasaray maçının saati ve muhtemel 11'leri futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı kırmızılılarda ağrısı bulunan Victor Osimhen kadroya alınmadı. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Konyaspor - Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki takım bugüne kadar 49 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez sahadan galibiyet ile ayrıldı. 8 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Juventus galibiyeti ile moral bulan sarı-kırmızılılar Konyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Galatasaray maçı 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
LİGDE 10 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 karşılaşmada yenilmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırırken 9 gol yedi.
MUHTEMEL 11
Galatasaray: Uğurcan; Boey, Singo, Abdülkerim, Eren; Lemina, Torreira; Sane, Yunus, Lang, Icardi