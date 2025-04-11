Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı adım adım yaklaşırken, yarı final eşleşmeleri futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak yarı finalde Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Konyaspor - Galatasaray yarı final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Konyaspor - Galatasaray maçı yayın bilgisi...
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Final öncesi son virajda sahne alacak takımlar belli oldu. Galatasaray, Konyaspor deplasmanında saha çıkacak. Bu kapsamda, Konyaspor - Galatasaray maç tarihi ve canlı yayın bilgileri büyük merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili bilgiler...
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Konyaspor'un Galatasaray'ı ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası 22 Nisan Salı günü saat 20:30'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor-Galatasaray maçının ATV veya A Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.