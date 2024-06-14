Konyaspor, Josip Calusic'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hırvat stoper Josip Calusic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor, son olarak Sırbistan 1. Lig takımlarından FK TSC Backa Topola'da forma giyen Hırvat stoper Josip Calusic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sportif direktörü Ali Çamdalı'yı teknik direktör olarak takımın başına getiren ve 9 oyuncusuyla yollarını ayıran Konyaspor, transfer çalışmalarına başladı. Yeşil-beyazlı ekip, Hırvat stoper Josip Calusic'i Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle renklerine bağladı.
Son olarak Sırbistan 1. Lig takımlarından FK TSC Bačka Topola'da forma giyen Calusic, Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, NK Celje takımlarında forma giydi. Calusic, takımda 15 numaralı formayı giyecek.