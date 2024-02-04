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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor, Wydad AC'den Bouly Junior Sambou'yu kadrosuna kattı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor, Wydad AC'den Bouly Junior Sambou'yu kadrosuna kattı

        TÜMOSAN Konyaspor, forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 23:06 Güncelleme: 04.02.2024 - 23:06
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        Konyaspor'a Senegalli forvet!
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        Trendyol Süper Lig'in 19. sırasında yer alan TÜMOSAN Konyaspor, Senegalli forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Konyaspor'un resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende Sambou'nun 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

        Fas ekibi Wydad AC forması giyen Senegalli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda 23 resmi maçta forma giydiği kaydedildi.

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