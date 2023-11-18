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        Haberler Dünyadan Kool & the Gang'in kurucu üyesi George Brown hayatını kaybetti

        Kool & the Gang'in kurucu üyesi George Brown hayatını kaybetti

        ABD'li müzik grubu Kool & the Gang'in kurucu üyesi ve davulcusu George Brown, 74 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 17:49 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:49
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        Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
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        'Celebration' ve 'Get Down On It' gibi birbirinden hit parçaya imza atan soul-funk grubu Kool & the Gang'in kurucu üyelerinden George Brown yaşamını yitirdi.

        Brown’ın, kanser sebebiyle Los Angeles'ta hayatını kaybettiği öğrenildi. Grup üç Grammy Ödülü’ne aday gösterildi ve 1979’da "Saturday Night Fever"ın film müziği albümüyle bunlardan birini kazanmıştı.

        Sanatçı, ayrıca bu yıl 'Too Hot: Kool & The Gang And Me' başlıklı anı kitabını da yayınlamıştı.

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        #George Brown
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