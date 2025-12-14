Kopan parmağını buz poşetine koyup yurt dışından Türkiye'ye geldi

Bulgaristan'da ikamet eden 55 yaşındaki Sayit Karataş, gözü gibi baktığı güvercinlerine daha korunaklı bir kafes yapmak istedi. Rüzgarın veya büyük hayvanların kaldıramayacağı metalle de kümesi güçlendirmek istedi. Ancak metali yerleştireceği sırada parmağını sıkıştıran Karataş, tırnak hizasından orta parmağını kopardı. İlk müdahalenin ardından gittiği hastaneler, parmağın dikilemeyeceğini, uç kısmının doku eklenerek kapatılabileceğini söyledi.

Karataş ise kopan parmağını buz dolu poşetlere koyarak mikrop kapmaması ve hücrelerin ölmemesini sağlamaya çalıştı.

BUZ TORBASIYLA 600 KİLOMETRE YOL GELDİLER

600 kilometre yol gelen Karataş, yaşadıklarını parmağını diken doktorla birlikte şöyle açıkladı: "Hobi olarak güvercinlere kümes yaparken metalin arasına sıkıştı. İlk müdahaleyi bulunduğumuz şehirde yapmaları için hastaneye gittik ama orada olumlu bir cevap alamadık. Sonra Sofya'da yapılabileceklerini söylediler. Orada da hastaneye ulaştık, sadece kopan kısmın dikilemeyeceğini, etrafından doku alarak yapabileceklerini söylediler ama bu bizim içimize yatmadı. Sonra tanıdıklarımızın vasıtasıyla doktor beye ulaşıldı. O da aynı şekilde deneyebileceğini söyledi. Biz de o riski alarak hastaneye geldik. Parmağı getirirken hijyen şartlarını oluşturmaya çalıştık. Aldığımız ufak da olsa ilk yardım bilgilerinden, buzun içine koyduk. Küçük bir torbanın içine, hastaneye de orada bu şekilde ulaştık. Bulgaristan'dan Bursa'ya gelirken de aynı şekilde buz torbası içinde, ayrı bir kabın içinde bu şekilde buraya geldik. 600 kilometre bir mesafe; buz torbasının buzları eridiğini gördüğümüz zaman alabileceğimiz bir noktadan buz aldık. Sürekli soğuk halde tutmaya çalıştık, sanırım da başardık" dedi.