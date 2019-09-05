Olay, akşam saatlerinde Sivrice ilçe merkezinde meydana geldi. Kültür Mahallesi'nde oturan Ö.S.B., iddiaya göre bahçesinde ağaçların arasında bir köpeği fark etmesiyle ruhsatsız tabancasıyla köpeğe ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, o sırada bahçede olan kuzeni Aysun Baykara'ya isabet etti. Baykara, ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Baykara, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan talihsiz kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kuzeninin ölümüne neden olan Ö.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.