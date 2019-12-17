ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Becky Lynn'in iki kızının güvenliğini köpekleri Gordon üstleniyor.
Mastiff cinsi köpek Gordon, evin minik üyelerini korumak için servise kadar geçiriyor.
Okul servisi gelene kadar yolda bekleyen Gordon, kızları yolcu ettikten sonra ise evin yolunu tutuyor.
— Humor And Animals (@humorandanimals) December 15, 2019
Köpeğin sahibi Becky Lynn'in paylaştığı video milyonlarca görüntülenme alırken, anne Gordon'un her gün kızlarını servise binene kadar beklediğini ve bu sürecin rutin haline geldiğini söylüyor.
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