Köpek kedilere saldırdı, sahibi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda köpeğin saldırdığı kediler öldü.

Olay, 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Ramazan Ş'nin gezdirmeye çıkardığı köpeği bir anda sokak kedilerine saldırdı. Sokaktaki bir kişinin tekmelediği köpek, buna rağmen kediyi bırakmadı. Bir süre sonra köpeğin ağzından kurtulan yaralı kedi kaçarak uzaklaştı.

KÖPEK KEDİLERE SALDIRIP ÖLDÜRDÜ

REKLAM

Olaydan kısa süre sonra sokağa tekrar gelen İsmet Ramazan Ş'nin köpeği yeniden kedilere saldırmaya devam etti. Diğer bir görüntüde ise köpek ağzıyla yakaladığı kediyi öldürdü. Köpek sahibi ise kedinin cansız bedenini, köpeğin ağzından çıkartarak kaldırıma bıraktı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.