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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpeklerin boynuna taş bağlayıp dereye atmışlar | Son dakika haberleri

        Köpeklerin boynuna taş bağlayıp dereye atmışlar

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde boynuna iple taş bağlanan iki köpek yavrusu derede ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:58
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        Köpeklerin boynuna taş bağlayıp dereye atmışlar
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        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Karaköprü mevkiindeki bir derenin içinde iki köpek yavrusunu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye intikal eden belediye ekipleri köpekleri suyun içinden çıkardı.

        İncelemede, sudan çıkarılan köpeklerin boynuna iple taş bağlandığı ve öldükleri belirlendi. Köpek yavrularını suya atan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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