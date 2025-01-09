Köprü ve otoyollara zam yapılacak mı? Bakanı Uraloğlu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında soruları yanıtladı. Köprü ve otoyol zammı hakkında açıklama yapan Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 46,09'luk toplu taşıma zam teklifini de değerlendirdi ve kendi hesapladıkları zam oranını paylaştı. Peki, köprü ve otoyollara zam yapılacak mı? İşte, açıklamalar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretleri hakkında açıklamalarda bulunurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME toplantısında toplu taşıma için verilen yüzde 46,09'luk zam teklifini değerlendirdi. İşte, Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol açıklaması...
KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM VAR YAPILACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında soruları yanıtladı. Uraloğlu, "Köprü ve otoyollara zam yapıkacak mı ?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi;
"Burada bir hesaplama modelimiz var. Burada işletme giderleri var, hafif ve ağır bakım giderleri var. Bunları karşılama noktasında nerede oluruz diye bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız."
"İBB'NİN YAPTIĞI HESAPTA ÇOK AÇIK FARK GÖRDÜK"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME toplantısında verilen yüzde 46,9'luk toplu taşıma zam oranı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu şunları söyledi;
"UKOME'de belediyenin dışındaki resmi kurumlar ile belediyenin de birimlerinin temsil edildiği bir Komisyon var. Burada toplu taşıma ücretleri ile ilgili yapılacak düzenlemeler Komisyon olarak buradan geçer sonra Belediye Meclisine gitmiş olur. Özellikle yapılacak düzenleme noktasında bunun bir hesap modeli var; akaryakıt, asgari ücret, yedek parça, araç fiyatlarına kadar birçok bileşeni var, ona göre oturulup hesap yapılır. O hesaba göre çok da farklı bir hesap elde etmezsiniz. Ancak yapılan hesaplamalarda çok açık fark olduğunu gördük hem belediye tarafından hem de bizim arkadaşlarımız tarafından."
"NORMAL HESAPLARA GÖRE ÇIKAN YÜZDE 15"
"Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Bunun uygun olmayacağını Komisyona bildirildi. Yeniden bir çalışma yapılıyor İBB tarafından. Önceki dönemlerde göz önüne alındığında bizim olması gerektiğini düşündüğümüz bir rakam var; normal hesapla çıkan yüzde 15 civarında. Ancak buradaki arkadaşların hesapladığı rakam yüzde 25 civarında fakat henüz bir karar alınmış değil."