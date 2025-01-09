"İBB'NİN YAPTIĞI HESAPTA ÇOK AÇIK FARK GÖRDÜK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME toplantısında verilen yüzde 46,9'luk toplu taşıma zam oranı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu şunları söyledi;

"UKOME'de belediyenin dışındaki resmi kurumlar ile belediyenin de birimlerinin temsil edildiği bir Komisyon var. Burada toplu taşıma ücretleri ile ilgili yapılacak düzenlemeler Komisyon olarak buradan geçer sonra Belediye Meclisine gitmiş olur. Özellikle yapılacak düzenleme noktasında bunun bir hesap modeli var; akaryakıt, asgari ücret, yedek parça, araç fiyatlarına kadar birçok bileşeni var, ona göre oturulup hesap yapılır. O hesaba göre çok da farklı bir hesap elde etmezsiniz. Ancak yapılan hesaplamalarda çok açık fark olduğunu gördük hem belediye tarafından hem de bizim arkadaşlarımız tarafından."