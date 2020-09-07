Koray Avcı'dan rekor

HABERTURK.COM

Yeni albümü 'Seni Çok Özlüyorum'u müzikseverlerin beğenisine sunan şarkıcı Koray Avcı, Sezen Aksu imzalı 'Gidiyorum' şarkısı ile sosyal medya gündeminde sonra da müzik listelerinde ilk sıraya yerleşti.

Resmi dinlenme ve indirilme listelerindeki verilere göre ilk hafta 1 numara olan Avcı, yeni şarkısının da tıpkı diğer şarkıları gibi müzikseverler tarafından beğeniyle karşılanmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Albümü 'Seni Çok Özlüyorum'un ardından Koray Avcı, albümündeki tüm şarkıları tek tek kliplendirecek.