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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Sanatçı Koray Avcı, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da dinleyicileriyle buluştu. Avcı, ilk albümünü 28 Ağustos 2015’de çıkardığını belirterek, "5 yılda dördüncü albümüm, yine 28 Ağustos’ta çıkacak. Özellikle böyle olmasını istedim. Bana şans getireceğini düşünüyorum" dedi.

Sanatçı, Sezen Aksu’nun 'Gidiyorum' şarkısını aldığını belirterek, albümde çıkacak olan şarkısını ilk kez dün akşam sevenlerinin karşısında okudu.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, pandemi döneminde şiir yazdığını ve ilerleyen zamanlarda şiir kitabı çıkaracağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncu olmayı düşünürüm, ancak kendi yazdığım senaryoyu oynarım. Herkes her işi yapabilir algısı yaratmak istemiyorum ama sinema geçmişim olduğu için oyunculuğa da adım atabilirim.

"TEK DERDİM SAHNEYE ÇIKMAK"

Sahnede olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Koray Avcı, "Bildiğimiz, değer verdiğimiz sanatçıların hepsi son nefesine kadar konser yok mu demişler. Biz daha 5 yıldır bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Bunun hakkını sonuna kadar vermeliyiz. Ben sahneye çıkmadan duramıyorum. Sahneye çıkmadığım zaman, kendimi çok büyük boşlukta hissediyorum" dedi.

"KADININ OLMADIĞI YERDE ŞARKI OLMAZ"

Konser esnasında kadına şiddet konusuna da dikkat çeken 30 yaşındaki şarkıcı, sahnede saçlarını tarayarak şunları söyledi:

Kadın saçlarını aynaya bakarak tarıyorsa, mutlaka bir erkek tarafından üzülmüştür. Taramıyorsa, dünya dönmüyordur. Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, şarkı olmaz, kadının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz.

Ben artık Türkiye’nin, dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet duymak, görmek istemiyorum. O yüzden şiir okumuyorum, onun yerine saçlarımı tarıyorum.