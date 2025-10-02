Kordsa’nın Kratos Çözümleri, Çimsa’nın bağlı ortaklığı Afyon Çimento bünyesinde yoluna devam edecek

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubu bünyesinde gerçekleştirilen varlık devri ile, 2014 yılından bu yana Kordsa çatısı altında yer alan Kratos inşaat çözümleri, Çimsa’nın bağlı ortaklığı Afyon Çimento bünyesine katılıyor. Çimsa’nın bağlı ortaklığı olan Afyon Çimento ve Kordsa arasında söz konusu varlık devri sözleşmesi 1 Ekim 2025 tarihinde imzalandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Yaklaşık 5 yıldır kararlılıkla uyguladığımız stratejimizle Çimsa’yı küresel ölçekte bir yapı malzemeleri şirketine dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu dönüşümün en önemli adımlarından birini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Mannok satın almasıyla atmıştık. Çimsa’nın global yapı malzemeleri pazarında ayak izini organik ve inorganik yatırımlarımız ile güçlendirmeye devam ederken, ürün portföyümüzü de sürdürülebilirlik ve teknoloji odağında yenilikçi ve katma değerli ürünler ile genişletiyoruz. Kratos’un bünyemize katılması bu stratejimizi daha da ileri taşıyacak. Beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentoda (CAC) dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak, global üretim ve satış ağımızla Kratos’un etki alanını genişletecek, küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacağız. Bu doğrultuda Kratos ile çimento ve beton ürün grubumuz arasında sağlanacak portföy uyumu sayesinde, fark yaratan çözümler sunmaya devam edeceğiz. Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubumuzun bizlere verdiği yön doğrultusunda attığımız bu adım, bağlı ortaklığımız Afyon Çimento ve Çimsa’nın odaklanmasını güçlendirirken, yaratılacak sinerji Malzeme Teknolojileri Grubu genelinde daha etkin bir değer yaratımına da katkı sağlayacak. Kratos’u bugünlere getiren tüm Kordsa ekibine teşekkürlerimi sunarım” dedi.