Sürücüsüz taksisi yollara çıkıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Hyundai, geliştirdiği sürücüsüz taksiyi yollara çıkaracağını açıkladı. Koreli üreticiden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz araç teknolojileri şirketi Motional ile ortaklaşa geliştirilen otomobil, 2023 yılından itibaren ilk olarak Las Vegas’ta hizmete başlayacak.

Robotaxi'nin daha sonra dünyadaki diğer büyük şehirlerde aktif olarak taşımacılık yapacağı kaydedildi.

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisinin entegre edildiği ve bu sayede sürücüsüz olarak hareket edebilen Robotaxi'nin , dikkatli ve kurallara uyan bir sürücüyü andıran davranışlar sergilediği belirtildi.

YAYALARI TESPİT EDEBİLİYOR

Öte yandan, Robotaxi'nin, gövdesine yerleştirilen 30’dan fazla sensör aracılığıyla tamamen kendi kendine hareket edebildiği, araçtaki kombine radarların, ön ve arka kameralar ile birlikte trafikteki yayaları, objeleri ve diğer araçları tespit eden özel bir algılama ve yapay zeka sistemine sahip olduğu bildirildi.

Markanın elektrikli modeli IONIQ 5 temelinde geliştirilen Robotaxi, ilk olarak geçtiğimiz yıl IAA Mobility Fuarı’nda konsept olarak tanıtılmıştı.

Hyundai’nin 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk modeli Pony’den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5 ise, Koreli markanın elektrikli modellerde farkındalık yaratmak için geçtiğimiz yıl lanse ettiği IONIQ isimli alt markanın ilk ürünü olarak tanıtılmıştı.

AR-GE'YE 51 MİLYAR DOLAR AYIRDI

Güney Koreli Hyundai, 2020-2025 yılları arasında Ar-Ge çalışmaları için yaklaşık 51 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı. Bu paranın üçte birinin ise elektrikli ve otonom araçlara ayrılacağı bildirilmişti.

'Strateji 2025' adı verilen plan kapsamında, ticari uçan araba geliştirmeye de önem veren Hyundai'nin, 2025 yılı itibarıyla elektrikli araçta dünyanın ilk 3 üreticisinden biri olma ve yılda 670 bin araç satma hedefi bulunuyor.