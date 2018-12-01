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Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE),Suriye'nin kuzeyinde PYD/PKK ile ilişkisi ileri bir aşamaya geçti. Bölgede PKK/PYD'li teröristlerle görüşen ve Türkiye'nin sınırında yuvalanan terör örgütünün finansını sağlayan iki Körfez ülkesinin temsilcileri Haseke, Ayn el-Arab, Münbiç, Tel Abyad ve Rasul Ayn'ı gezip Türkiye sınırında inşa edilecek 12 gözlem noktasına ilişkin PKK'lı teröristlerden bilgi aldı. Körfez heyeti, ABD tarafından PKK'yı korumak için kurulacak gözlem noktalarının finansmanını da üstlendi.
Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Samir Sebhan.
MASRAFI KÖRFEZ KARŞILAYACAK
Yeni Şafak gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, kurulacak üslere ilişkin arazi çalışması yapan terör örgütü PKK'nın, sınır hattında Türkmenlerin arazilerine el koyup bazı ev ve arsaları 'ABD üs yapacak' bahanesiyle gasp etmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Samir Sebhan'ın başkanlık ettiği Suud-BAE heyeti, Haseke'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Brett McGurk ile görüştü. Görüşmede, 'sınır muhafızları' adı altında kurulacak 30 bin kişilik terör grubunun maaş, eğitim, silah ve cephane giderlerinin karşılanması konusunda anlaşmaya varıldı.
DEYRİZOR'DA PYD İLE GÖRÜNTÜ VERDİLER
Suud-BAE heyeti ayrıca, sınır koridorunda kurulacak gözlemn noktaları için tüm giderleri karşılama vaadinde de bulundu. Öte yandan sözkonusu iki ülke, terör örgütüne cephe hattında açıktan desteğe de başladı. Suud ve BAE askerleri Deyrizor'da çatışma bölgesinde görüntülendi.
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