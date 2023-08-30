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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korhan Berzeg'in arama çalışmasına 74 gün sonra eve dönen köpeği Tina da katılıyor! - Gündem haberleri

        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!

        İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina', 74 gün sonra eve döndü. Tina'nın, sahibi Berzeg'in bulunması için yeniden başlatılan çalışmaya katıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:37 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:30
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        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde yürüyüşe çıkıp kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanında bulunan Doberman cinsi eğitimli köpeği 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü.

        KÖPEĞİN GELDİĞİ AİLEYE SÖYLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti.

        TİNA'NIN ÇİP KONTROLÜ YAPILDI

        Tina'nın çip kontrolünün yapıldığını ve şu anda Berzeg ailesinin evinde olduğunu belirten yetkililer, Korhan Berzeg'i arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da, "Köpek geldi. Aileyi çağırdık. Arkadaşlarla birlikte durum değerlendirmesi yapıp, arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

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        AİLE DOSTUNUN EVİNİN YAKININDA BULUNDU

        Tina'nın, Armutlu Mahallesi'nin üst kısmında yer alan ve villaların bulunduğu ormanda, vatandaşlar tarafından bulunduğu ve Berzeg'in o bölgede oturan aile dostuna haber verildiği öğrenildi.

        Berzeg'in aile dostunun haber verdiği Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman tarafından jandarmaya teslim edilen köpek evine getirilirken, haber verilen Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg de (80) iki komşusu ve avukatları ile birlikte İstanbul Büyükada'daki evinden Gönen'deki evine geldi.

        TİNA'NIN SAĞLIĞI YERİNDE; BAKIMLI VE TEMİZ

        Angela Berzeg tarafından teşhis edilen ve 74 günden bu yana kayıp olan Doberman cinsi köpeğin, sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur olmadığı görüldü.

        ARAMA ÇALIŞMALARI TİNA İLE YÜRÜTÜLECEK

        Öte yandan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Timleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin bugün, Tina ile birlikte iz süreceği ve Korhan Berzeg'i arama çalışmalarını yoğunlaştıracağı belirtildi.

        TİNA'YA KAN VE DIŞKI TAHLİLİ YAPILACAK

        Öte yandan savcılık talimatıyla Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimliği tarafından Tina'nın dışkısı analiz edilmek üzere alınıp özel bir kutuya konuldu. Gaita testi yapılıp, Tina'nın, ne ile ve nasıl beslendiği, vücudunda herhangi bir yabancı madde olup olmadığı araştırılacak. Ayrıca kan tahlili de yapılacak. Yapılacak tahlillerle Tina'nın ormanda doğada mı kaldığı yoksa kapalı bir yerde mi tutulduğunun ön bilgisine ulaşılacak.

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