Korkmaz Karaca ameliyat oldu

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, İstanbul Amerikan Hastanesi'nde, kalın bağırsak divertikülit ameliyatı oldu.
Ameliyatı, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ameliyatını yapan Prof. Dr. Dursun Buğra gerçekleştirdi.
— KORKMAZ KARACA🇹🇷🇹🇷 (@korkmazkaraca31) March 19, 2022
Karaca, ameliyat öncesinde Twitter'dan yayınladığı video mesajında "Endişe edecek, telaşlanacak bir şey yok inşallah çok kısa sürede kavuşacağız. Ancak belli bir süre dinlenmem gerekecek" dedi.
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