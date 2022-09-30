Korku dolu anlar! Sevgilisini silahla rehin aldı 0:00 / 0:00

İHA

Pendik’te bulunan özel bir hastanenin otoparkında yaşanan olayda bir kişi, sevgilisini silahla rehin aldı. Zanlı daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre olay dün gece saat 00.30 sıralarında özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı.

Mustafa Ç., dün gece ise hastanede çalışan ve Dilek A. ile görüşmek istedi. Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan zanlı, yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basıp Dilek A. ile hastane otoparkına indi. Bir süre tartıştıktan sonra zanlı, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı sevgilisinin başına dayayan Mustafa Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.