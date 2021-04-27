4 yıl sonra ortaya çıkan yenge vahşeti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: 4 sene sonra ortaya çıktı! 5 yaşındaki kızı yengesin öldürmüş - Haberler
ABONE OL

Küçük kızın ölümünün ardından vahşet çıktı! Yenge 4 yıl sonra yakalandı

Gaziantep'te 4 yıl önce evde ölü bulunan ve adli raporlara 'normal ölüm' diye kaydedilen 5 yaşındaki kız çocuğu B.H.'nin ölümünden vahşet çıktı. Küçük kızın ölümüyle ilgili dosyayı yeniden açan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmada korkunç gerçekle karşılaştı. Ekiplerin araştırmasında küçük kızın, yengesi tarafından boğularak ve darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi

Son dakika: 4 sene sonra ortaya çıktı! 5 yaşındaki kızı yengesin öldürmüş - Haberler
4 yıl sonra ortaya çıkan yenge vahşeti!
0:00 / 0:00
İHA

Gaziantep'te 4 yıl önce evde ölü bulunan ve adli raporlara normal ölüm diye kaydedilen 5 yaşındaki kız çocuğu B.H.'nin, yengesi tarafından boğularak ve darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 2017 yılı Kasım ayında Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki kız çocuğu B.H., evlerinde ölü bulundu. Yaşanan olayın ardından küçük kızın ölümü normal ölüm olarak değerlendirilerek dosyaya işlendi. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kız çocuğunun boynundaki ve yüzündeki tırnak izlerinden şüphelenerek soruşturmayı derinleştirdi.

CİNAYET BÜRO PEŞİNİ BIRAKMADI, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgede yapılan uzun süreli çalışma ve araştırmaların ardından adli tıp raporlarını da dikkate alarak, B.H.'nin aynı ikamette yaşayan yengesi E.H. tarafından boğmak ve darp etmek suretiyle öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Katil zanlısı yenge, 26 Nisan 2021 günü yakalanarak gözaltına alındıktan sonra sorgusu için emniyete götürüldü. Emniyette, suçunu itiraf eden katil zanlısı, çıkarıldığı adli mercilerce 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON 3 AYDA 3 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET AYDINLATILDI

Öte yandan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri son 3 aylık süreçte kentte 2011, 2017 ve 2018 yıllarında işlenmiş üç ayrı faili meçhul cinayet olayını aydınlatarak önemli başarıya imza attı. Cinayet Büro, daha önce 2011 yılında kaybolan Leyla Ganigülü'nün M.N.A. isimli şahıs tarafından, 2018 yılında ise Yakup Çelik'in tartıştığı astsubay A.K. tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Ekiplerin titiz ve yoğun çalışması sonucu faili meçhul üç olay da aydınlatıldıktan sonra katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi HSK'dan 'duruşmalar ertelensin' talebi
GÜNDEMHSK'dan 'duruşmalar ertelensin' talebi
"BENİM DE PARAM GİTTİ!" Son dakika: Çalışanları anlattı! Thodex ifadeleri! - VİDEO HABER -
GÜNDEMÇalışanları anlattı! Thodex ifadeleri!
Sürücü kursları kapandı mı? Tam Kapanma kararında sürücü kursları detayları
GÜNDEMSürücü kursları kapandı mı?
Hamile öğretmen koronavirüse yenik düştü - Haberler
GÜNDEMHamile öğretmen koronavirüse yenik düştü
Ramazan bayramında yasak var mı? Ramazan bayramında kapanma olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı?
GÜNDEM2021 Ramazan bayramında yasak var mı?
Fitre ne kadar 2021? Oruç fitresi kimlere verilir? Diyanet'ten açıklama
GÜNDEMFitre ne kadar 2021?
TAM KAPANMA! Koronavirüs tam kapanma öncesi 'izin belgesi' kuyruğu! - Haberler
GÜNDEMTam kapanma öncesi 'izin belgesi' kuyruğu!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan 1915 olayları açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik: 27 Nisan muhtıra geleneğinin sona erdirildiği gündür
GÜNDEM'27 Nisan muhtıra geleneğinin sona erdirildiği ...
Tam kapanmada kreşler ve anaokulları kapalı mı, açık mı? Kreşler ve anaokulları kapandı mı?
GÜNDEMTam kapanmada kreşler ve anaokulları kapalı mı, açık ...