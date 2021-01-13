Önce uyuşturucu sonra istismar! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Şişli'deki Kuştepe Mahallesi Huduk Sokak üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, emniyete giden Afganistan uyruklu Shakir İ., 18 yaşından küçük olan kardeşine yabancı uyruklu bir kişi tarafından semtteki bir depo içerisinde uyuşturucu madde verildiğini söyledi. Shakir İ., kardeşine uyuşturucu madde satan şüphelinin silahının da olduğunu belirtmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçtive adrese operasyon düzenledi.

TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre operasyonda depoda bulunan Pakistan uyruklu Ghosuddin isimli şüpheli yakalayarak gözaltına alındı ve yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, 0.62 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 800 lira ve 27 dolar da el geçirildi.

CİNSEL İSTİSMARI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu madde almak için kendisine gelen çocuğun boğazına bıçak dayayarak kimliğine el koyduğunu, kimliğini gasp ettiği çocuğa, uyuşturucu madde verdikten sonra cinsel istismarda bulunduğu ve daha sonra da bu anları fotoğraflayarak kendisine şantaj yaptığını ifade ettiği ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLA ŞANTAJDA BULUNDU

Şahsın bu olaydan sonra da fotoğrafını çektiği çocuğu, cinsel ilişkiye zorladığını, kabul etmediği taktirde ise fotoğrafları yayacağını söyleyerek tehdit ettiği öğrenildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadesi alındıktan sonra “Uyuşturucu madde ticareti”, “çocuğa cinsel istismar”, “gasp” ve “şantaj” suçlarından hakkında işlem yapılan Pakistan uyruklu şüpheli Ghosuddin; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.