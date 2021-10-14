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Haberler Gündem 3. Sayfa BABA KATİLİ... Son dakika: Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü! - Haberler
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Korkunç olay! Başakşehir'de annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Başakşehir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. İlçede, üniversite öğrencisi B.Ç. (21), annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Ömer Sedat Ç.'yi (47) silahla bir el ateş ederek öldürdü. B.Ç. olayda kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu

BABA KATİLİ... Son dakika: Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü! - Haberler
Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü!
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DHA

Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, plastik işletmeciliği yapan Ömer Sedat Ç. evde uyuşturucu kullandıktan sonra eşi E.Ç. ile tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesiyle Ömer Sedat Ç., eşine şiddet uygulamaya başladı. O sırada evde bulunan çiftin oğlu B.Ç. sesleri duyunca odaya geldi.

Ömer Sedat Ç.

Babasının, annesine şiddet uyguladığını gören B.Ç. annesini kurtarmaya çalıştı. B.Ç. babası Ömer Sedat Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine B.Ç. evde bulunan silahla bir el ateş etti. Başına kurşun isabet eden Ömer Sedat Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi B.Ç., olayda kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu.

"AYIRMAK İÇİN BİR EL ATEŞ ETTİM"

B.Ç. emniyetteki ifadesinde, babasının annesine şiddet uyguladığını görünce ayırmak istediğini ancak başarısız olduğunu belirterek, "Evde bulunan tabancayla ayırmak için bir el ateş ettim" dediği öğrenildi. Anne E.Ç.'nin ise eşinin evde uyuşturucu kullandığını, kendisine şiddet uyguladığını, oğlunun ise babasını engellemek isterken ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olayı anlatan Bilal Çetinkaya isimli site sakini, "Polisler vardı geldiğimde savcı falan geldi sabah da adli tıp aracıyla götürdüler. Tanımıyorum kendilerini" şeklinde konuştu. Yan binada oturan bir kişi de, "Tam olarak kimse ne olduğunu bilmiyor. Benim tahminin madde bağımlısı olabilir. Başka türlü bir insan babasını vurabilir mi mümkün mü sima olarak tanıyordum hepsini. Silah sesini duymadık. alt komşusu da duymamış. 6 el silah sıkıldı diye öğrendik" derken, bir başka site sakini ise olayı sonradan duyduklarını belirterek, "Oğlu babasını vurmuş diye duyduk. Çok sakin çok iyi bir aile olduklarını söylediler. Şaşırdık, çok da üzüldük" dedi.

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