Kocasını bıçakla bekledi! Bir kadının cinneti! 0:00 / 0:00

DHA

Erzurum'un Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Gamze Köylü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü (30), hakkında mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı.

KOCASI "UZAKLAŞTIRMAYI" İHLAL ETTİ

DHA'da yer alan habere göre polisin 24 saat nöbet tuttuğu eve gelen İsmail Köylü, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Eşinin eve geldiğini öğrenen Gamze Köylü, eşyaları pencereden sokağa attı.

"MAHALLE BENİ SESSİZLİĞİMLE TANIRDI"

Yaşananlar nedeniyle çevredekiler, Köylü'nün evinin önünde toplandı. Elinde ekmek bıçağıyla eşyalarını attığı pencerenin önüne oturup bağıran Gamze Köylü, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Ben niye cinayetlerin işlendiğini çok iyi anladım.

Bak böyle olması gerekiyordu. Seyir var seyredin. Bir kadının cinnet geçirmesi. İsmail Köylü yüzünden cinnet geçirdi" dedi.

KOCASI ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Köylü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.