Kuzene sokakta küfür kurşunu! 0:00 / 0:00

İHA

Karaman'da, gece saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak’ta korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. (30) aralarında husumet bulunan ve sosyal medya üzerinden tartıştığı ve küfürleştiği halasının oğlu E.Ö.'nün (27) evinin önüne geldi.

GÖĞSÜNE 3 EL ATEŞ ETTİ

İHA'da yer alan habere göre evin önünde tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D. yanında getirdiği av tüfeği ile E.Ö.'ye 3 el ateş ederek göğsünden vurdu.

AĞIR YARALANDI DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine hemen olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan E.Ö, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR

Polis, olaydan sonra otomobille kaçan T.D’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.