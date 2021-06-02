Sen misin buluşma teklif eden! Mesaj kurşunu! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da, dün saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kayhan taksi dolmuş duraklarında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D., sevgilisini rahatsız ederek taciz mesajı atan Kadir Ç.,’ye sevgilisinin telefonundan buluşmak için mesaj attı.

BULUŞMAYA GİTTİ SONRASI DEHŞET

İHA'da yer alan habere göre mesaja olumlu dönen Kadir Ç., evinden çıkarak taksi dolmuşa bindi. Dolmuştan Kayhan duraklarında inen Kadir Ç., bir anda E.D., ile karşılaştı. E.D., ile Kadir Ç., tartışmaya başladı.

SİLAHLA ATEŞ AÇIP KAÇTI

Tartışma sonrası arbede yaşanırken, E.D., yanında bulundurduğu silah ile ateş açtı. E.D., Kadir Ç’ye ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARNINDAN VE AYAĞINDAN VURULDU

Kanlar içinde yerde yatan Kadir Ç.’ye ilk olarak sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı Kadir Ç., ayağından ve karnından yaralanırken, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALININ DURUMU CİDDİ

Yaralı Kadir Ç.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan E.D.’yi bulmak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.