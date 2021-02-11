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Toplu arı ölümlerinin sebebi bulundu

Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan toplu arı ölümlerinin nedenlerinin iklim değişikliği ile elektromanyetik alanların değişmesi ve farklılaşması olabileceğini söyledi

KORKUNÇ! Son dakika: Toplu arı ölümlerinin sebebi bulundu - Haber
Toplu arı ölümlerinin sebebi bulundu!
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İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan son yıllarda yaşanan bal arısı ölümlerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dr. Daştan, “Son yıllarda dünyanın gündeminde olan iklim değişikliği arıları etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Dünyanın her geçen gün ısınması ve iklim hareketlerinin dengesiz bir şekilde gerçekleşmesi bütün canlıların olduğu gibi arıların yaşamına da olumsuz etki etmektedir’’ dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAL ARILARINI ETKİLİYOR

Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan, iklim değişikliğinin bal arılarını doğrudan etkilediğini belirterek, “İklimsel değişimlerin flora üzerine olumsuz etkilerinin olması, çiçeklerden beslenen bal arılarını da doğrudan etkilemektedir. Zira iklimsel koşullar bitkilerin çiçeklenmeye başlama ve bitiş tarihleri ile çiçeklenme süresinde önemli düzeyde değişikliklere sebep olmaktadır. Bal arısı ile bitkiler arasındaki senkronizasyon bozulmakta, bal arıları yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Havaların yağışlı ve kurak gitmesi durumunda bitkilerin nektar ve polen verimi de olumsuz şekilde etkilenmektedir” şeklinde konuştu.

"MANYETİK ETKİLEŞİMİN OLDUĞUNA YÖNELİK ÇALIŞMALAR VAR"

Dr. Daştan, arıların manyetik etkileşiminin olduğuna dair önemli çalışmaların olduğunu söyleyerek, “Etrafımızdaki elektromanyetik alanların değişmesi ve farklılaşması arıların kovanı ve besini bulma faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bal arılarının, kovan ve besinlerini bulmalarında onlara yol gösteren bir manyetik etkileşimin olduğuna yönelik çalışmalar vardır. Bu konuya yönelik oldukça ciddi çalışmalar “Journal of Experimental Biology” de ve “Prooceeding of the National Academy of Science” dergilerinde yayımlanmıştır. İsviçre, Amerika gibi farklı ülkelerde bal arıları üzerinde de elektromanyetik dalgaların etkisi çalışılmıştır. Daha ayrıntılı, daha uzun süreli çalışmaların yapılmasının gerekliliği ortaya konulmuştur” ifadelerini kullandı.

ARILAR BESİN KAYNAĞINI VE KOVANINI BULAMIYOR

Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan, manyetik alanı engellenen arıların besin kaynağı veya kovanını bulamadıklarını belirterek, “Yapılan çalışmalarda balarılarının, karınlarında, demir partikülleri içeren çok küçük manyetik kristalleri taşıdıkları gösterilmiştir. Manyetik alanı algılamaları engellenen arıların, besin kaynağını veya kovanı bulamadıkları gözlenmiştir. Arılar çiçekleri sadece renkleri ve kokusundan değil, aynı zamanda onların elektrik alanlarını da algılayabilmektedir. Çiçekler bu alanları kullanarak polen taşıyıcı böcekleri ve arıları kendilerine çekebilmektedirler” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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