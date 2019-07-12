Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan taş yüklü kamyon ve taşıdığı kayaların altında kalan otomobil şoförü feci şekilde can verdi.

Korkunç kaza saat 18.30 sıralarında Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın Köyü yakınlarında bulunan İstanbul-İzmir Otobanı inşaat alanında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, yağışlar nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kayan Gökhan Tokat yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak çamura saplandı. Tokat'ın aracını kurtarmak istediği sırada Ali Muki yönetimindeki taş yüklü kamyon da toprak yolda kayarak otomobilinin üstüne devrildi. Bu sırada İbrahim Başaran yönetimindeki otomobil de her iki araca çarptı.

KAYALARIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Feci kazada devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında kalan otomobilin sürücüsü Tokat, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Burak Taşkın ile son anda dışarı çıkmayı başardı. Kazada Taşkın ile kamyon şoförü Muki ve diğer otomobil sürücüsü Başaran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Gökhan Tokat'ın cansız bedenini kayaların altından çıkarırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tokat´ın cesedi Susurluk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.