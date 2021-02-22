Sezay'ın ölümünde cinayet iddiası!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCİNAYET Mİ! Son dakika: Balkondan düştü denilen Sezay'ın ölümünde cinayet şüphesi
ABONE OL

Sezay'ın ölümünde cinayet iddiası!

Gaziantep'te geçen yıl, balkondan düşerek öldüğü ileri sürülen Sezay Koçak Özahi'nin ölümüyle ilgili davada yeni tanıklar ortaya çıktı. Sezay'ın kardeşi Neveser Özyalçın, soruşturmanın gidişatını değiştirecek düzeyde beyanlarda bulunan yeni görgü tanıklarının dosyaya eklendiğini belirtirken gözü yaşlı anne Fatma Koçak ise, "Benim kızım intihar etmez. Bunu vurguluya vurgulaya söylüyorum" dedi

CİNAYET Mİ! Son dakika: Balkondan düştü denilen Sezay'ın ölümünde cinayet şüphesi
Sezay'ın ölümünde cinayet iddiası!
0:00 / 0:00
DHA

Gaziantep’te 3 Eylül 2020 tarihinde eşi Ali Ö. ile yakınları Emrah Ö. ve Didem Ö.'nün evde olduğu esnada şüpheli bir şekilde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Sezay Koçak Özahi’nin (42) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma 6 aydır sürüyor. Eşinin intihar ettiğini öne sürdüğü Sezay Koçak Özahi’nin ailesi ise öldürüldüğünü iddia ediyor.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

DHA'da yer alan habere göre görgü tanıklarının ifadeleri çerçevesinde cinayet şüphesi üzerinden devam eden soruşturma, ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda genişletildi. Genel soruşturma bürosundan alınarak, cinayet büro savcılığına devredilen dosyada soruşturma savcılık tarafından büyük hassasiyet gözetilerek yürütülüyor.

GENÇ KADININ TELEFONU İNCELENİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri, Sezay’ın ölümünü aydınlatmak için yeni deliller toplarken savcılık dosyaya eklenen yeni görgü tanıklarının beyanları üzerinden soruşturmayı derinleştiriyor. Sezay’ın ölümünün aydınlatılması noktasında kritik öneme sahip olan detaylı otopsi raporuyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde incelenen Sezay’a ait telefonunun inceleme raporunun bu ay içinde dosyaya eklenmesi bekleniyor.

YENİ GÖRGÜ TANIĞI ÇIKTI

Annesinin katıldığı bir televizyon programında canlı yayına bağlanan yeni görgü tanığının ifadelerinin soruşturmanın gidişatını değiştirecek düzeyde olduğuna işaret eden Sezay’ın kardeşi Neveser Özyalçın, iddianamenin hazırlık aşamasının bu ay içinde son bulmasını beklediklerini ve suçluların cezalarını bulması için yargılanmasını istediklerini anlattı.

"OLAYIN İNTİHAR OLMADIĞINA MİLYONLAR EMİN"

İddianamenin hazırlık aşamasının ağır ilerlemesinden şikayetçi olduklarını kaydeden Özyalçın, olayın üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini bugün 169’uncu gün olduğunu ifade etti. İlgili makamlarla sürekli görüştüklerini ancak soruşturmanın ağır ilerlemesinin kendilerini kötü etkilediğini dile getiren Özyalçın, “Sezay’ın ölümüyle şüpheliler hakkında kasten öldürme suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. En azından artık intihar olmadığını herkes biliyor. Biz en başından beridir intihar olmadığından emindik ama artık milyonlar emin.

"YAŞADIĞIMIZ ACIYI KİMSE ÇEKMESİN"

İçimiz hiçbir zaman rahat olmayacak. Canımız çok yanıyor. Adalet ve hak yerini bulunca bir nebze yüreğimize su serpilecek. Belki Sezayla ilgili bu dosya bir sonun başlangıcı olacak. Buradan çıkacak kararların kadın cinayetleri için emsal nitelik taşıyabileceğini düşünüyoruz. Dilerim bir başkası bizim çektiğimiz bu acıyı çekmez. Bizim yandığımız gibi yanmaz. Başka çocuklar annesiz kalmaz” ifadelerini kullandı.

"DÜŞMEMEK İÇİN ÇABA HARCADI"

Annesinin katıldığı bir televizyon programda bir görgü tanığının canlı yayına bağlanarak Sezay’ın düşmemek için balkonda büyük çaba harcadığı anları gördüğünü açık ve net bir şekilde anlattığını sözlerine ekleyen Özyalçın, “Dosyada gizlilik kararı olduğu için her şeyi çok açık bir şekilde ifade edemiyoruz. Olaya şahit olan birçok komşu ve görgü tanıkları var. Biz artık iddianamenin 6’ncı ayda hazırlanmasını istiyoruz.

"EVDEKİLERİN TELEFONLARI DA İNCELENMELİ"

Şu an sadece Sezay’ın telefonu inceleniyor ancak sadece onun telefonu değil o evde Sezay düştüğü anda 3 kişi bulunuyordu. Evde bulunanların da telefonun incelenmesi gerekiyor. Dosya 2 defa savcı değiştirdi. Biz bir değişiklik daha istemiyoruz. Biz boşa geçmiş bir ay daha istemiyoruz. Biran evvel ablamın nasıl hayatını kaybettiğini öğrenmek istiyoruz. Suçlular cezalarını alsın istiyoruz” dedi.

“GÖZYAŞI VE AĞITLA 6 AYDIR BEKLİYORUM"

Sezay’ın kocasının torunlarını kendisine göstermediğini söyleyen anne Fatma Koçak, gözyaşıyla ve ağıtla 6 aydır beklediğini ağlayarak anlattı. Kızının 3 kişinin arasında öldüğünü belirten Koçak, “Biri değil 3’ü yaptı. Benim kızım ölüyorken 3’ü oradaydı. Balkondan atılıyorken 3’ü ordaydı. Benim kızım intihar etmez. Bunu vurguluya vurgulaya söylüyorum. Benim kızımı kendileri öldürdü. Kızım intihar etmedi. Kızım canını kurtarmak istiyordu. Kızımı öldürdüler” diye konuştu.

"KAVGA ETTİK BALKONA YÖNELDİ"

2 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan eşi Ali Ö., ifadesinde yatak odasında kavga ettiği eşinin hızla balkona yöneldiğini, kendisinin peşinden gittiğini ancak yetişemeden aşağıya atladığını anlattı. Koca, sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Katil terörist mezarlığında! - Haberler
GÜNDEMKatil terörist mezarlığında!
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Hangi kararlar bekleniyor? 22 Şubat 2021
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
Uçak motoru havada alev alırsa ne olur? Son dakika bilgiler - Haberler
GÜNDEMUçak motoru havada alev alırsa ne olur?
Vali, Trabzon'daki karantina sayısını açıkladı
GÜNDEMVali, Trabzon'daki karantina sayısını açıkladı
Parasını istediği mektup 'tehdit' sayıldı
GÜNDEMParasını istediği mektup 'tehdit' sayıldı
Adalet Bakanlığı personel alımı: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri ne?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı 13 bin personel alacak!
Son dakika haberi Metina'da MİT operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMetina'da MİT operasyonu! 3 terörist etkisiz hale ...
SON DAKİKA: Fren yerine gaza bastı! Sonrası korkunç!
GÜNDEMFren yerine gaza bastı! Sonrası korkunç!
Son dakika: Perseverance Mars'ta ne arıyor? Salda'yı araştırıyorlar - Haberler
GÜNDEMPerseverance Mars'ta ne arıyor?
Van polisinden Bakan Soylu'ya destek
GÜNDEMVan polisinden Bakan Soylu'ya destek