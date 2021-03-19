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"5 öğretmenimizi kaybettik! 11 okul karantinada!"

Vaka sayısında yükselme görülen Trabzon'da, Milli Eğitim İl Müdürü Hızır Aktaş, 5 öğretmenin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Aktaş, il genelinde 45 öğretmenin pozitif olduğunu ve 11 okulun ise karantinaya alındığını ifade etti

KORKUTAN AÇIKLAMA! Son dakika:
"5 öğretmenimizi kaybettik! 11 okul karantinada!"
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HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’da, 5 öğretmenin Kovid’e yenik düştüğü ve 11 okulun karantinada olduğu öğrenildi. Trabzon Milli Eğitim İl Müdürü Hızır Aktaş, hayatını kaybeden öğretmenler için büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Aktaş, “Eğitimde belli bir tecrübesi olan arkadaşlarımız kaybettik. Bundan sonra dileğimiz hem öğretmen ve sağlık çalışanlarımız hem de hiçbir vatandaşımızı bu hastalık nedeniyle kaybetmiş olmayız” diye konuştu.

"TRABZON’DA 45 ÖĞRETMEN POZİTİF"

Trabzon’da koronavirüse yakalanan öğretmenlerin olduğunu belirten Aktaş, “Her gün Kovid-19 testi pozitif çıkan öğretmenlerimizi takip ediyoruz. Trabzon’da aktif görev yapan 12 bin öğretmenimiz var. Trabzon’da testi pozitif çıkıp tedavi gören 45 öğretmenimiz var. Temaslı olup karantinaya alınan da 70 öğretmenimiz var. 11 okul ise karantinada" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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