"KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ DEĞİŞTİ"

Koronavirüsün çok hızlı bulaştığını ve etkilerinin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, PCR testi negatif çıkmış olsa dahi bazı belirtileri olanların toplumdan izole olmaları gerektiğini bildirdi. Koronavirüs semptomlarının mutasyonlardan sonra değiştiğini anlatan Özkan, virüsler insandan insana geçerken mutasyona uğradığını, dolayısıyla belirti ve etkilerinin değiştiğini ifade etti. İşte, Koronavirüs semptomları;

Bazı vakaların nezleye benzediğini vurgulayan Özkan, "Koronavirüsün semptomları da değişti. Bazılarında uzun sürüyor, bazılarında ise sadece üç gün sürüyor. Enteresan bir şekilde kişiden kişiye değişiyor. Boğaz ve kas ağrısı şikayetini daha ön planda görüyoruz. Biraz grip, nezle gibi görünüyor" diye konuştu.

Hastaneye yatan Covid-19 hastalarının büyük bölümünün ameliyat öncesi testlerde koronavirüs olduğunu tesadüfen öğrendiğini ifade eden Özkan, acil servislere grip şikayetiyle başvuranların yüzde 45-50'sinin PCR testinin pozitif çıktığını belirtti.

Özkan, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaların da ileri yaş veya bağışıklığı baskılanmış kronik hastalar olduğunu dile getirdi.