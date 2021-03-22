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Burası İstanbul! Halaya devam!

Korona virüs vakalarının her geçen gün artmasına rağmen İstanbul Avcılar’da düzenlenen asker eğlencesi pes dedirtti. Halayların çekildiği eğlencede sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

HALAY-İST! Son dakika: Vaka sayılarının alarm verdiği İstanbul'da sakandal görüntü
Burası İstanbul! Halaya devam!
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İHA

Korona virüs vaka sayıları gün geçtikçe artarken İstanbul Avcılar’da sosyal mesafesiz ve maskesiz asker eğlenceleri izleyenlere pes dedirtti.

HALAY ÇEKİP MEŞALELER YAKTILAR

İHA'da yer alan habere göre sosyal mesafenin ve maske kuralının dikkate alınmadığı eğlencede halaylar çekilip meşaleler yakıldı.

Görenlere pes dedirten görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların meşaleler yakarak halaylar çektiği görülüyor.

Birçok kişinin maske takmadığı görüntüler şoke etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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