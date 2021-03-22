Burası İstanbul! Halaya devam!

Korona virüs vaka sayıları gün geçtikçe artarken İstanbul Avcılar’da sosyal mesafesiz ve maskesiz asker eğlenceleri izleyenlere pes dedirtti.
HALAY ÇEKİP MEŞALELER YAKTILAR
İHA'da yer alan habere göre sosyal mesafenin ve maske kuralının dikkate alınmadığı eğlencede halaylar çekilip meşaleler yakıldı.
Görenlere pes dedirten görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.
GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI
Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların meşaleler yakarak halaylar çektiği görülüyor.
Birçok kişinin maske takmadığı görüntüler şoke etti.
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