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HaberlerGündemKORONA MANTISI! Son dakika: Olay yeri: Kayseri! Mantı açtılar! 14 pozitif!
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Olay yeri: Kayseri! Mantı açtılar! 14 pozitif!

Kayseri'de, 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı 97.72'den 142.95'e yükseldi. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, filyasyon ekiplerinin çalışmalarında, mantı yapmak için bir araya gelen kadınlardan 14, dünürlerin yemeğinde 8 kişide pozitif vaka tespit edildiğini söyleyerek, "Böyle olduğu zaman biz nasıl mücadele edeceğiz?" dedi

KORONA MANTISI! Son dakika: Olay yeri: Kayseri! Mantı açtılar! 14 pozitif!
Olay yeri: Kayseri! Mantı açtılar! 14 pozitif!
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DHA

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, güncellenen koronavirüs risk haritasında vaka sayısının artmasına ilişkin açıklama yaptı. Benli, illerin renk değişiminde vaka sayılarının yanında, hastanedeki mevcut durum, vaka test oranı ve salgın ilerleyişinin de dikkate alındığını belirtti.

"VAKA SAYILARINDA ARTIŞ OLDU"

DHA'da yer alan habere göre Benli, "Şehrimizde her ne kadar vaka sayıları artıyor olsa da hastane durumu, vaka ilerleyişi, vaka test oranları ve salgın ilerleyişi değerlendirildiğinde renginin değiştirilmemesi kararı verilmiş oldu" dedi.

"MUTANT VİRÜS ÇIKINCA TEMASLILAR ORTAYA ÇIKTI"

Pandemi ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin yaşadığı sıkıntıları anlatan Benli, test sonucu pozitif çıkanların temaslıların isimlerini vermediğini söyledi. Benli, filyasyon ekibinin hastalığa yakalanan birinin temaslılarını bulmak için gittiğinde hiç temaslı çıkmadığını, sonra vaka mutant virüslü çıkınca temaslıların ortaya çıktığını anlatarak, "Ekiplerimiz vaka temaslısını almaya gidiyorlar; ama hiç temaslı alamıyorlar. Ancak vaka mutant vaka çıkınca arkadaşlar tekrar evine gidiyorlar. Tekrar geçmişe dönük 3 günlük kimlerle karşılaştığını aldıklarında yaklaşık 50´den fazla kişiyi temaslı olarak kaydediyorlar. Yani biz şu an bu temaslıları alamadığımız zaman virüsün yayılımına engel olamayız. Temaslı konusunda doğru bilgi verirsek çevremizi ve şehrimizi korumuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"MANTI BULUŞMASINDA 14 VAKA"

Filyasyon ekiplerinin karşılaştığı ilginç olaylara değinen İl Sağlık Müdürü Benli, "Filyasyon ekibimiz apartmanda bir daireye gittiklerinde yan dairede çok fazla ayakkabı olduğunu görmüşler. Kapıyı çaldıklarında gün yapıldığını, içeriden 6 ailenin çıktığını görmüşler. Dün yine başka ekip arkadaşlarımız taziye evini görüyorlar.

"TAZİYE EVİNDE 110'DAN FAZLA İNSAN"

Taziye evine gittiklerinde aynı ortamda bulunan 110´dan fazla kişi saymışlar. Böyle olduğu zaman biz nasıl mücadele edeceğiz? Bunların dışında bir de apartmanın birinin bodrum katında kadınlar mantı sıkınca 14 pozitif vaka çıktı. Bir de dünürler bir araya gelmiş, yemek yemişler. Oradan 8 pozitif vaka çıktı.

"PANDEMİ CAN YAKMAYA DEVAM EDİYOR"

Pandemi bitmedi, devam ediyor. İlde her ne kadar fazla hissetmiyor olsak da pandemi can yakmaya devam ediyor. Çevremizdeki insanları kaybetmemek için kesinlikle pandemi bilincini edinmemiz gerekiyor. Kapalı, yoğun ortamlardan uzak durmamız, doğru bilgi paylaşımı yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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